Работник дорожного строительства с 17-летним стажем возводит дороги и в Тюменской области, и в Москве Фото: Татьяна Коркина

Машинист укладчика асфальтобетона Иван Кондратенко – известный в регионе работник дорожного строительства, трудовой стаж которого 17 лет. За эти годы дорожник построил трассы не только у нас, но и в Москве, Екатеринбурге, Магадане, Челябинске и Мурманске. По его словам, главная задача в работе – качественно и ровно положить асфальт, сложностей в этом никаких.

– Нужно просто знать и любить свою работу, а все остальное делает техника, - цитирует Ивана издание «Тюменская область сегодня».

Дорожник работает в паре с оператором, у которого есть доступ к управлению в нижней части машины и регулирует параметры укладки. Иван уверен, что от каждого из работников зависит конечный результат. По его словам, сейчас работать в сфере дорожного строительства стало гораздо легче, ведь техника шагнула далеко вперед. Если сейчас на укладчике установлены ультразвуковые датчики, то раньше дорожники использовали механические устройства для контроля.