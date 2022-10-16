В Тюмени 16 октября 2022 воздух прогреется до +14 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 16 октября, ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 м/с, температура воздуха +9…+14 C.

Погода в Тюмени 16 октября 2022 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 16 октября (3 октября по старому стилю) День святого Дионисия Ареопагита, ученика апостола Павла. На Руси его называли Денисом, и люди в этот день боялись сглаза, приговаривая «Денис – лихого глаза берегись». Против порчи крестьяне использовали лук, чеснок, редьку и соль, считая, что они выедают злые слова и пугают нечистую силу.