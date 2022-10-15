В Тюменской области осудят рецидивистку, которая из-за ревности воткнула сожителю нож в шею

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюменской области осудят 40-летнюю рецидивистку из села Огнево Казанского района, обвиняемую в убийстве сожителя. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло в ночь на 23 июля, кода женщина и жертва распивали алкоголь.

- В момент застолья обвиняемая приревновала мужчину к его бывшим возлюбленным и, схватив со стола нож, нанесла удар в шею. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте, а женщину вскоре задержали, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе расследования она полностью признала вину и раскаялась.

На данный момент следствием собрано достаточно доказательств вины сельчанки. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.