Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 15 октября 2022 года: заболели 257 человек, 1 скончался

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 257 случаев заболевания, 40 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 245 041 человек.

На данный момент 2 пациента находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 3 587 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 412 человек, за весь период - 236 817.

Вакцинированы против коронавируса 1 366 854 жителя, полный курс прошли 1 160 210 тюменцев.

В России выявлено 13 384 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 657. Всего в стране зарегистрировано 21 292 200 случаев. Излечились от коронавируса 26 130 человек, скончались - 98.