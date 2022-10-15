Тюменская область получила насадки-распылители для назальной вакцинации от коронавируса

Фото: информационный центр правительства Тюменской области
В Тюменскую область поступила первая партия насадок-распылителей для интраназального введения вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК» - 18 тысяч штук. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
Они распределены в следующие медучреждения Тюмени:
- ОКБ №2;
- поликлиника №1;
- поликлиника №3;
- поликлиника №4;
- поликлиника №5;
- поликлиника № 6;
- поликлиника №8;
- поликлиника №12;
- поликлиника №13;
- поликлиника №17.
Состав вакцины, которая вводится в мышцу или интраназально, один и тот же. А иммунизация проводятся также в два этапа: в начале компонентом I в дозе 0.5 мл, затем, через 3 недели, компонентом II в дозе 0.5 мл.