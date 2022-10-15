Тюменская область получила насадки-распылители для назальной вакцинации от коронавируса

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменскую область поступила первая партия насадок-распылителей для интраназального введения вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК» - 18 тысяч штук. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Они распределены в следующие медучреждения Тюмени:

- ОКБ №2;

- поликлиника №1;

- поликлиника №3;

- поликлиника №4;

- поликлиника №5;

- поликлиника № 6;

- поликлиника №8;

- поликлиника №12;

- поликлиника №13;

- поликлиника №17.

Состав вакцины, которая вводится в мышцу или интраназально, один и тот же. А иммунизация проводятся также в два этапа: в начале компонентом I в дозе 0.5 мл, затем, через 3 недели, компонентом II в дозе 0.5 мл.