Федеральные автодороги в Тюменской области становятся безопаснее

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Федеральные автодороги, проходящие через Тюменскую область, становятся безопаснее. В этом году число погибших в ДТП на региональных трассах снизилось почти на треть, а раненых - на 16%.

При этом, анализируя уже случившиеся в этом году аварии на федеральных автодорогах, в ГИБДД понимают, что чаще всего летальные исходы происходят именно на этих участках. Каждый третий из погибших в ДТП в регионе лишается жизни на федеральных автодорогах.

В этом году из пяти федеральных автодорог Тюменской области наибольшее снижение ДТП зафиксировано на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Частично это можно связать с ее реконструкцией, в ходе которой почти 200 километров магистрали уже стали четырехполосными, с разделением встречных потоков.

Рост ДТП и погибших в них людей в этом году наблюдается на тюменских участках федеральных автодорог Екатеринбург-Тюмень и Тюмень-Омск, здесь также ведутся работы по реконструкции.

Сотрудники ГИБДД в постоянном режиме несут службу на федеральных автодорогах, в случае сложных погодных условий или плохой видимости число нарядов ДПС на этих участках увеличивается.