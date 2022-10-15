Фото: "Контора пароходства", соцсети

Тюменцев приглашают на бесплатный просмотр фильма «Курьер», который состоится 17 октября в 19:00. Встреча киноклуба пройдет в большом зале мультицентра «Контора пароходства».

Перед сеансом зрителей угостят неаполитанской пиццей из дровяной печи от кафе Roni, а после - все желающие смогут остаться на обсуждение фильма.

«Курьер» - трагикомедия Карена Шахназарова, снятая на «Мосфильме» в 1986 году по одноименной повести. Герой картины - Иван Мирошников, он работает курьером в журнале «Вопросы познания». Парня окружают солидные взрослые люди, которые с трудом принимают его способность превращать любое событие в происшествие - уморительно веселое или невероятно грустное.

Отметим, что показ фильма пройдет в рамках «Киноклуба» - совместного проекта мультицентра «Контора пароходства» и молодежного информационного портала Moi-portal.ru. Такие бесплатные сеансы проходят раз в месяц в течение всего года.

Ранее в «Конторе пароходства» показывали фильм «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «М убийца» Фрица Ланга, «Веревка» Альфреда Хичкока и другие.