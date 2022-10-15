Тюменцам рассказали о плюсах законного брака при оформлении больничного по уходу за ребенком

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В последние годы пары нередко стремятся к неофициальным отношениям. С одной стороны для мужчин и женщин это удобно, но с другой - совсем нет, особенно когда у пары есть ребенок и дело касается больничного по уходу за ним.

В чем плюс официального брака в таком случае, рассказала юрист Дарья Володина.

- Если у пары есть ребенок, и он болеет, всегда остро встает вопрос, кому идти на больничный. При наличии зарегистрированного брака пойти на больничный может любой из супругов, так как он оформляется на одного из членов семьи: мать, отец, опекун, попечитель или иной родственник, который фактически ухаживает за малышом, - говорит специалист.

По словам эксперта, при законном браке не имеет значения, проживает ли ухаживающий совместно с ребенком или нет. Однако если брак не зарегистрирован, а в свидетельство о рождении один из родителей не вписан, доказать свое родство будет сложнее. И на больничный пойдет только тот, кто сможет подтвердить свое родство с ребенком. В противном случае с больничным листом могут возникнуть проблемы: Фонд социального страхования откажется его оплачивать.