Проект «Точка опоры» успешно помогает тюменским родителям в вопросах воспитания детей

Фото представлено КП

Проект «Точка опоры» уже долгое время помогает тюменским родителям в вопросах воспитания детей. В его рамках психологи, специалисты по социальной работе, логопеды, дефектологи и педагоги провели в 2022 году 24 925 консультаций. Вся помощь оказывают бесплатно.

Родители могут узнать об особенностях развития своего ребенка, способах взаимодействия с ним, о том, как помочь адаптироваться в школьном коллективе, «пережить» переходный возраст, стать успешным и уверенным в себе.

В проекте задействовано более 700 специалистов в области психологии, педагогики, здравоохранения, юриспруденции. Они готовы проконсультировать родителей даже из самых отдаленных муниципалитетов региона.

Записаться к специалисту можно на сайте или по телефону: 8 (3452) 20-40-70. Консультации предоставляются в нескольких удобных форматах: очный прием, видеосвязь, консультация по скайпу или телефону, сообщает «Тюменская линия».