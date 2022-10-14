В Тюмени наглый покупатель-рецидивист стащил две сковородки и спрятал их под верхней одеждой

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В Тюмени возбуждено уголовное дело против 42-летнего безработного мужчины, который подозревается в краже из магазина. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, рассказ о хищении имущества поступил в дежурную часть отдела полиции №1 от сотрудников торгового центра.

Оказалось, что подозреваемый решил похитить сковородки и потом продать их на уличном рынке. Все деньги, которые мужик выручил с продажи бытовых приборов, он решил потратить на себя, любимого. По данным следствия, подозреваемый стащил две сковородки, спрятал их под верхнюю одежду и отправился к выходу, где его и задержали сотрудники магазина. Кстати, мужик не в первый раз таскает чужое имущество: за кражей его не раз «застукивали» в этом магазине. Правда, в нескольких случаях ему-таки удалось вынести из торгового зала награбленное, оставшись незамеченным.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.