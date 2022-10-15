Тюменская дачница поделилась секретом правильного использования вермикулита

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В последнее время стало модным использовать в цветоводстве, огородничестве и садоводстве природный материал вермикулит. Опытная дачница Нина Щербакова постаралась раскрыть все секреты по применению данного почвоулучшителя.

- Вермикулит - материал природного происхождения, принадлежащий к категории гидрослюд. Это горная порода, в составе которой уникальный комплекс микроэлементов: окись железа и кальция, магний, кремний, калий, алюминий. Именно поэтому вермикулит отлично себя зарекомендовал как добавка к почве, - делится эксперт.

Добавляют его из расчета одна столовая ложка вермикулита на три литра грунта - хорошенько перемешать и высаживать растение. Если высаживаете суккуленты, то вермикулит добавляют 50% от обьема грунта.

Кроме того, это очень гигроскопический материал, который впитывает влагу и имеет способность долго ее удерживать. То есть, если добавить вермикулит в посадочный грунт, то полив растений сократится.

Еще одно важное применение данного материала - использование для хранения луковиц и клубней различных цветов в зимний период (георгины, каллы и другие). Вермикулит впитывает в себя лишнюю влагу и клубни не портятся, а после использования материал можно промыть в марганцевом растворе, просушить и вновь использовать по назначению.

- Вермикулит - прекрасно себя зарекомендовал как дренаж. На дно посадочного горшка его насыпают слоем не менее 3-5 сантиметров, затем засыпают грунт и сажают растение. Этот материал снижает кислотность почвы и убирает из нее тяжелые металлы, - отмечает дачница.

Вермикулит может использоваться неоднократно в течение 60 лет. Материал после применения в чистом виде (при закладке на хранение овощей, цветов, при посеве семян или черенковании) хорошо прокаливается в духовом шкафу и вновь идет в ход, сообщат «Тюменская область сегодня».