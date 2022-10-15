Почти половина жителей Тюменской области сталкивались с телефонными мошенниками

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По данным онлайн-опроса Центра управления регионом, за последний год 42% жителей Тюменской области сами, либо их друзья и близкие становились жертвами мошенников. Чаще всего тюменцы общаются с аферистами по телефону и в интернете.

Летом ЦУР проводил онлайн-анкетирование по кибербезопасности среди активных пользователей социальных сетей. Опрос прошли 415 тюменцев старше 18 лет, их спрашивали, какие меры безопасности в сети они соблюдают и попадался ли кто-то на «уловки» киберпреступников.

42% опрошенных сообщили, что они или их близкие сталкивались с мошенниками в течение года. Из этого количества 64% тюменцев общались с преступниками по телефону, еще 38% встречались c обманом в социальных сетях и мессенджерах, также жители региона сталкивались с аферами на онлайн-досках объявлений (21%), в электронных письмах (15%) и SMS-сообщениях (11%).

Большинство опрошенных знакомы с элементарными мерами безопасности в интернете, практически все они не пересылают пароли по электронной почте, в личных сообщениях и социальных сетях (84%), больше половины не общаются в сети с теми, с кем не знакомы лично (56%).