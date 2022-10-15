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Общество15 октября 2022 8:41

Кардиотренировки помогут тюменцам сохранить здоровье сердца и сосудов

Важно распределять нагрузку равномерно
Дмитрий Кошелев
Фото представлено КП

Фото представлено КП

По мнению тюменских врачей, кардиотренировки сохраняют здоровье сердца и сосудов. К ним относятся ходьба и занятия на циклических тренажерах с постепенным началом и равномерным распределением интенсивности во времени.

А вот нагрузки с резким стартом, например, поднятие тяжестей и их перенос на различные расстояния, лишь «изнашивают» сосуды и сердце. В данном случае речь идет о профессиональных занятиях, но если работа связана с регулярным подъемом и переносом тяжелых вещей - это также причина уделить больше внимания сердцу.

При появлении дискомфорта во время выполнения упражнений, одышки и боли в области сердца кардиологи просят немедленно обращаться к врачу, чтобы сделать ЭКГ и УЗИ. Кроме того, они советуют ввести в привычку регулярные обследования и только после них принимать решение о продолжении тренировок, сообщает «Тюменская линия».