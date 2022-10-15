Тюменская молодежь участвует в чемпионате по финансовой грамотности Фото: Вера Зенина

В тюменской школе №94 прошла первая сессия игры «Денежный поток», в которой участвовали 56 девятиклассников. Смысл игры - в грамотном управлении личными финансами, а конечная цель каждого из участников - исполнение заветной мечты.

«Мечт» в игре много, на выбор, а можно придумать и свою: создать бизнес, купить хижину на острове, поехать в путешествие, сфотографироваться с аборигенами в месте, где не ступала нога человека, приобрести большой дом, получить образование в престижном университете и прочее.

- Игра учит управлять личными активами, знакомит с правилами инвестиционной деятельности. Играя, участник предпринимает действия, которые приводят или не приводят его к результату. Кто-то из игроков угождает в долговую яму, кто-то начинает уверенно расти в доходах. Проживая как позитивные, так и негативные ситуации, мозг обучается, получает опыт. Игра позволяет избежать ошибок в реальной жизни, - рассказывает организатор чемпионата, руководитель тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» Светлана Мельцер.

По опыту организаторов, в игре ярко проявляется характер человека, его манера действовать. Например, кто-то из игроков склонен к риску, кто-то более осторожен. От типа личности зависит и финансовое поведение.

- В качестве дополнительного экзамена я выбрал обществознание. На этом предмете как раз изучали экономический блок, личные финансы. Поэтому с интересом пошел на игру. Правила понятны: нужно сформировать бюджет, финансовую подушку безопасности, инвестировать, накопить на мечту. Условия как в жизни, но это игра, поэтому ошибиться не страшно. У меня бывают карманные деньги, всегда хочется потратить их с умом, не бездумно. В игре можно потренироваться, - рассказывает девятиклассник школы № 94 Роман Ващенко.

Добавим, что отборочные туры игры «Денежный поток» состоятся еще в девяти учебных заведениях областной столицы. Всего планируется провести 64 игры среди школьников 9-11 классов и студентов ссузов.

К концу года в финал выйдут только шесть человек. Лучшие игроки смогут побороться за ценные призы в полуфиналах и финале, сообщает «Тюменская область сегодня».