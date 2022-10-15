За год население Тюменской области выросло на 3 400 человек Фото: Вера Зенина

На данный момент в Тюменской области проживает 1 миллион 553 тысячи человек, за год население увеличилось на 3 400 жителей.

Так, с января по июль на постоянное место жительства в Тюменскую область переехало более 27 тысяч человек, основная часть - 23 956 - из других регионов России. Из стран ближнего зарубежья прибыло 3 047 людей, дальние страны на наш регион сменили 152 человека.

За этот же период в регионе родилось 10 186 малышей, а за семь месяцев зарегистрировано 5 775 браков.

Ранее комитет ЗАГС сообщал о рождении 9 728 детей в январе-сентябре 2022 года - на три ребенка больше, чем годом ранее. Кроме того, тюменцы стали чаще жениться: отношения за девять месяцев узаконили 5 909 пар, годом ранее - 5 411, сообщает «Вслух.ру».