За спасение своей жизни тюменка подарила бригаде скорой помощи цветы

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На днях в Тюмени состоялась встреча 52-летней горожанки и бригады скорой медицинской помощи, вернувшей ее к жизни после двух клинических смертей.

Все началось 1 сентября, когда женщина почувствовала жжение и давящую боль в груди. До приезда скорой ее коллеги выполняли все рекомендации диспетчера: положили с опущенными ногами на диван, открыли окно, расстегнули одежду.

- Кардиограмма показала признаки инфаркта миокарда. Уже в машине скорой помощи у пациентки произошла остановка сердца. В общей сложности сердечно-легочная реанимация длилась семь минут, - рассказывает фельдшер выездной бригады Ирина Сирина.

По словам коллеги пациентки Эльзы Зулькарнаевой, они жутко переживали за состояние Валентины, но девушки-медики сделали невозможное возможным.

- В нашем коллективе Валентина Васильевна - ведущий геофизик и совершенно незаменимый человек с широкой и доброй душой. Мы безмерно благодарны за ее спасение, - говорит Эльза.

Фельдшер Анастасия Митрофанова признается: в тот момент, когда пациентка потеряла сознание, на мгновение испугалась, но тут же приступила к непрямому массажу сердца.

- И когда женщина самостоятельно сделала вдох и открыла глаза, я почувствовала такое облегчение, радость! - рассказала Анастасия, с трудом сдерживая волнение.

Машина скорой с сиреной «долетела» в Областную клиническую больницу №1. Здесь пациентке провели стентирование сосудов сердца и она сразу почувствовала улучшение. Выписали женщину из больницы 7 сентября, а в октябре она с цветами пришла поблагодарить своих спасителей.