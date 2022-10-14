Не улыбкой единой: что в библиотеке у Чеширского кота?

Фото: Доктор Альбус

Семейная Стоматология «Доктор Альбус» уже длительное время помогает детям бороться со страхом перед стоматологами.

Для этого они создали уникальный проект «Библиотека Чеширского кота». Вот он в кратком изложении: в стенах клиники располагается постепенно расширяющийся стеллаж с книгами о зубах и медицине, ребёнок выбирает книгу, которая нравится именно ему, читает ее в самой библиотеке или дома с родителями. В результате - он учится успокаивать себя сам ( будем честны, родители не всегда справляются с этой задачей) и преодолевает страх перед приемами врача, так как теперь у него есть надёжный источник информации - книги; а в них он может найти ответы на все беспокоящие его вопросы.

Библиотека Чеширского кота Фото: Анжелика Чубрикова

Звучит интересно! Не правда ли? Вот и мне стало интересно, что за литература осела на книжных полках этого места. Поэтому я приняла решение отправиться в «Доктор Альбус» и увидеть все своими глазами.

На входе все как в любой другой стоматологии: бахилы, белый цвет, администраторы за стойкой, но в конце коридора я заметила детский уголок с письменным столом, принадлежностями для рисования, игрушками, а главное книгами. Их здесь довольно много. Мне как и любому клиенту любезно разрешили почитать и потрогать их все.

Действительно, все о зубах. Есть, конечно, книги и о человеческом организме в целом (что для маленьких клиентов и их родителей безусловно огромный плюс), но преимущественно о зубах и о том, как подготовить себя перед приемом у врача.

Возрастные метки начинаются от двух лет до подросткового возраста. Для совсем юных пациентов здесь имеются интерактивные книги, где можно открывать герою рот и даже чинить зубы; для детей постарше есть более сложная и более объемная в плане информации литература. Лично меня это порадовало, ведь стоматологов боятся и люди взрослые, что уж говорить о подростках. Каждая книга имеет специальный стикер с логотипом «Доктора Альбуса», а также напоминанием, что книгу можно взять на чтение домой. В последнее время количество литературы здесь возросло (раньше её выбором и закупкой занималось руководство стоматологии), однако сейчас все больше книг на полку попадает благодаря самим врачам: они часто приносят туда что-нибудь интересное, так уж понравилось им идея библиотеки. Скажу честно: мне тоже понравилось. Даже захотелось взять что-нибудь себе, но вряд ли маленькие читатели этому обрадовались бы. Пришлось оставить все как есть.

Хотите проверить? Библиотека Семейной Стоматологии «Доктор Альбус» располагается по двум адресам: Олипийская 6, Гранитная 4. Тел. : +73452398338 Подробнее о проекте вы можете узнать на их сайте.