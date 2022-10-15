В Тюмени пройдет конкурс чтецов, посвященный памяти погибших солдат

Фото: ДК "Водник"

Тюменских чтецов приглашают поучаствовать в литературном празднике «Белые журавли», который организует ДК «Водник».

Конкурсанты могут прочитать известные произведения или стихи собственного сочинения. При этом они не должны содержать ненормативную лексику, политическую, религиозную и прочую пропаганды, призывы к национальной розни.

Для участников предусмотрено несколько возрастных категорий, начиная с детей от 4 лет и заканчивая взрослыми от 25 лет. Заявки принимаются до 19 октября по телефону: 45-93-44. Также их можно прислать на е-mail: dkvodnikkonkurs@mail.ru.

Праздник начнется 22 октября в 11:00. Участников наградят дипломами.

Отметим, что «Белые журавли» - это федеральный проект, учрежденный народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и возрождения культурных традиций. В России он отмечается 22 октября - день памяти погибших солдат, сообщает «Вслух.ру.