Новомодный проект поможет тюменским студентам показать свои таланты

Фото: "ПРЕМЬЕРА | Тюмень", соцсети

Тюменские студенты могут поучаствовать в проекте «Премьера», который стартует в октябре. Участников ждут два открытых события-импровизации: они покажут свои таланты и узнают, где развиваться в творчестве.

Так, 23 октября в МТЦ «Космос» пройдут студенческие неигры. Команды из пяти человек посоревнуются в творческих и шуточных заданиях на время, а жюри оценит их ответы. Если участники набирают наименьшее количество баллов, то они выбывают.

А 25 октября всех желающих ждут на квартирнике-импровизации в студцентре Тюменской области. Музыкальные исполнители и зрители создадут на месте текст и мелодию для песни. В качестве тем будут использовать нелепые ситуации, в которых оказываются студенты.

- Мы решили начать с такого формата, чтобы познакомить первокурсников с молодежными пространствами и рассказать о возможных путях развития. А еще хотим повидаться с уже знакомыми ребятами. Надеемся, что наш старт обернется продуктивной работой плечом к плечу и раскроет творческий потенциал участников, - отметила руководитель творческой лаборатории «Премьера» Анастасия Егорова.

В ноябре студентов ждет выездная лаборатория. Участников разделят на четыре команды, в которых они подготовят творческие номера. Затем они покажут их на большой сцене тюменским зрителям, сообщает «Мегатюмень».