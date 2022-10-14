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Происшествия14 октября 2022 12:58

В Тюмени девушка упала с высоты и разбилась при мытье окон

Трагедия произошла в многоэтажке на улице Бориса Щербины
Сергей Швецов
В Тюмени девушка выпала и разбилась при мытье окон.

В Тюмени девушка выпала и разбилась при мытье окон.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени 19-летняя девушка выпала из окна и разбилась. Трагедия произошла в многоэтажке на улице Бориса Щербины.

Изначально об инциденте сообщили в социальных сетях местные жители. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения подтвердили информацию, отметив, что ЧП произошла в первой половине дня.

– Вызов поступил в 12.59. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место спустя девять минут. Медикам оставалось лишь констатировать смерть, – рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев, девушка мыла окна. В какой-то момент она оступилась и упала вниз – из окна какого этажа – неизвестно.