Энергетики обеспечили электричеством пансионат для пожилых людей. Фото - "Россети Тюмень".

«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией пансионат для пожилых людей «Дача» в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Энергетики предоставили 60 кВт мощности от подстанции 110 кВ «Нижняя Тавда».

«Дача» – это социальное учреждение для пожилых людей стационарной формы обслуживания с максимальной вместимостью до 53 подопечных. В рамках технологического присоединения социального объекта специалисты крупнейшей электросетевой компании Тюменского макрорегиона смонтировали на воздушной линии 0,4 кВ интеллектуальный прибор коммерческого учета электроэнергии.

Благодаря выданной от подстанции «Нижняя Тавда» мощности пансионат смог провести работы по улучшению условий содержания пожилых людей. Теперь столовая «Дачи» оборудована профессиональной техникой и автоматической системой пожаротушения.

Отметим, что энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.