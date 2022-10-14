На Московский тракт в Тюмени придет реновация.
Фото: Архив "КП"
На Московский тракт в Тюмени придет реновация. Площадь участка, попавшего под программу комплексного развития территории, равна 6,5 гектара.
Застраивать жилыми домами будут территорию на улице Горпищекомбинатовской (район торгово-развлекательного центра «Колумб»). Департамент земельных отношений проведет аукцион 14 ноября, заявки принимаются до 9 ноября.
Начальная цена аукциона составляет 17 638 рублей. Как раз столько же составит каждый шаг на аукционе.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени землю для комплексного развития территории в районе улицы Максима Горького продают за 157 рублей. Уже объявлен аукцион.
Торги на право заключения договора о КРТ объявила городская мэрия. Шаг аукциона равен начальной стоимости.