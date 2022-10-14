По улице 30 лет Победы в Тюмени сузили проезд из-за строительства ливневки. Фото: Тюмень - наш дом

По улице 30 лет Победы (от здания № 87 до здания № 77а) до 5 ноября организовали одностороннее дорожное движение с сужением проезжей части. На такую меру вынужденно пошли из-за строительства ливневой канализации.

– Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в ведомстве, добавив, что объехать участок можно по улице Пермякова.

Кроме того, улица Орджоникидзе (на участке от Герцена до Ленина) в Тюмени отдохнет от всех видов транспорта из-за культурно-массового мероприятия на Цветном бульваре. Дорогу перекроют сегодня, 14 октября, с 12.00 до 19.00.