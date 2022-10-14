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Происшествия14 октября 2022 8:14

В Тюменской области потушили лесной пожар

15 и 16 октября на территории региона прогнозируется третий класс пожарной опасности
Станислав Дейнеко
В Тюменской области потушили лесной пожар.

В Тюменской области потушили лесной пожар.

Фото: Архив "КП"

В Тюменской области за вчерашний день, 13 октября, потушили лесной пожар на площади полгектара, действующих возгораний нет. Об этом сообщил местный департамент лесного комплекса.

– 15 и 16 октября на территории области прогнозируется третий класс пожарной опасности (средняя), – отметили в ведомстве.

Сотрудники департамента напомнили о том, что нужно соблюдать в течение пожароопасного сезона требования правил пожарной безопасности в лесах. Нельзя выжигать сухую травянистую растительность.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Исетском районе погиб пенсионер. Тело 72-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти нашли спасатели, которые тушили частный дом на улице Береговой в деревне Сизикова.