В ноябре в Тюмени синоптики прогнозируют снег и минусовую температуру. Фото: Вадим Бегун

В ноябре в Тюмени синоптики прогнозируют снег и минусовую температуру. Холодать в областной столице начнет уже со следующей недели.

По предварительным данным, предоставленным местными метеорологами, 1 ноября выпадет снег. Температура наружного воздуха опустится до минус 1 градуса. Потом город зальет дождями. Кроме того, на протяжении нескольких дней будет идти мокрый снег.

Погода будет пасмурной. Солнце тюменцы в этом месяце будут видеть, как говорится, по большим праздникам. Средняя температура наружного воздуха составит около нуля градуса. В один из дней она может опуститься до минус 5, в другой – наоборот, подняться до плюс 5.

Ну а пока нужно как следует насладиться последними действительно теплыми деньками. В предстоящие выходные воздух прогреется до 11 – 12 градусов со знаком плюс. С понедельника, 17 октября, будет постепенно холодать.