В Тюменской области в пожаре погиб пенсионер. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Исетском районе погиб пенсионер. Тело 72-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти нашли спасатели, которые тушили частный дом на улице Береговой в деревне Сизикова.

– По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства обязательно узнают, почему вспыхнул дом, выяснят условия, которые могли привести к трагедии, – сообщили в Следственном управлении СК по Тюменской области.

По одной из версий, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Спасатели добавили, что информация о пожаре поступила 14 октября в 6.52. К моменту прибытия первых пожарников деревянный жилой дом и гараж были полностью охвачены огнем. Спустя час пожар был ликвидирован.