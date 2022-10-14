В Тюмени и Тобольске открылись вытрезвители – адреса, телефоны, первое фото

В Тюмени и Тобольске открылись вытрезвители. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени и Тобольске открылись вытрезвители. Туда будут забирать совершеннолетних местных жителей с различными состояниями опьянения.

– Они работают на базе организаций, входящих в реестр поставщиков соцуслуг Тюменской области: центр развития «Милосердие» (тел. 8 (3452) 62-66-77) и центр соцобслуживания населения (Тобольск, тел. 8 (3456) 24-26-61), – сообщили в информационном центре правительства региона.

Нетрезвых горожан там буду ждать круглосуточно. Им проведут медосвидетельствование. Если гражданин не нуждается в медицинской помощи, то его оставят в вытрезвителе.

КСТАТИ

В Тюменской области работает Служба семейного консультирования, в которой оказывается профессиональная помощь людям с зависимостью. Психологи консультируют анонимно и бесплатно по телефонам: в Тюмени – 8 (3452) 673-673, в Тобольске – 8 (3456) 24-50-50.