В Тюменской области осудили пенсионера, из-за которого один человек умер, другой ослеп. Фото: Ольга Крыльцова

В Ярковском районе осудили 62-летнего местного жителя, из-за которого один человек ослеп, а другой вообще умер. Он продал людям некачественный алкоголь.

11 мая 2022 года в поселке Усть-Тавда осужденный передал мужчине 2 бутылки безакцизной водки. Спустя два дня тот скончался, отравившись метиловым спиртом. А 12 мая пенсионер продал другому сельчанину тот же алкоголь. У мужчины, выпившего спиртное, атрофировались зрительные нервы – он полностью ослеп на два глаза.

– В судебном заседании подсудимый вину признал. По месту жительства все отзываются о нем исключительно хорошо. На учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, женат, – рассказали о личности подсудимого в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. В итоге суд ограничил его в свободе на полтора года.