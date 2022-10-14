На улице Федюнинского в Тюмени погиб врезавшийся в машины байкер. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Федюнинского в Тюмени погиб 38-летний байкер, который зарегистрирован в Нефтеюганске. Мужчина на скорости влетел в автомобили.

– Мотоцикл столкнулся с легковушками Chevrolet, Suzuki и Renault. Водитель Yamaha получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия, – рассказали подробности произошедшего дорожного инцидента в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, добавив, что ранее любителя двухколесных транспортных средств задерживали за нетрезвое вождение.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, прибывшие на место ДТП медики боролись за жизнь пострадавшего, проводя сердечно-легочную реанимацию. Спасти человека, к сожалению, не удалось. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.