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Здоровье14 октября 2022 5:25

В Тюмени прооперировали малыша с искривлением полового члена

Операцию провел один из ведущих мировых специалистов
Станислав Дейнеко
В Тюмени прооперировали малыша с искривлением полового члена.

В Тюмени прооперировали малыша с искривлением полового члена.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В ОКБ № 2 в Тюмени прооперировали малыша с диагнозом «гипоспадия» (характеризуется недоразвитием дистальной уретры, искривлением полового члена и пр.). Показательную операцию провел один из ведущих мировых специалистов Сергей Яцык.

Как отмечают врачи, вышеуказанное заболевание является врожденным пороком развития. Он встречается у 1 из 200 новорожденных мальчиков. За год в местной больнице делают порядка 50 операций детям с таким недугом.

– Эти операции сложные, высокотехнологичные. С сформированным органом пациент будет жить всю жизнь. Правильно проведенное хирургическое вмешательство позволит достичь не только косметического эффекта, но и приведет к хорошему качеству жизни пациентов, когда они перерастут детский возраст, – отметил лавный детский хирург региона Михаил Аксельров.

Студенты и ординаторы вуза, практикующие хирурги и урологи Тюменской области и Екатеринбурга имели возможность наблюдать за ходом операции по видеосвязи, а также смогли задавать интересующие вопросы.