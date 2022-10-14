Улица Орджоникидзе в Тюмени отдохнет от транспорта из-за мероприятия на Цветном бульваре. Фото: Тюмень - наш дом

Улица Орджоникидзе (на участке от Герцена до Ленина) в Тюмени отдохнет от всех видов транспорта из-за культурно-массового мероприятия на Цветном бульваре. Дорогу перекроют сегодня, 14 октября, с 12.00 до 19.00.

– Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в пресс-службе городской администрации.

Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Республики и Первомайской.