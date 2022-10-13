Тюменские энергетики обеспечили электричеством мукомольную фабрику. Фото - "Россети Тюмень".

Энергетики выдали 270 кВт новой мукомольной фабрике в Тюменской области. Для этого энергетики установили трансформаторную подстанцию и построили воздушную линию 10 кВ. Стоимость работ составила более 1,6 млн рублей.

Мукомольная фабрика открылась в залинейной части поселка Голышманово в сентябре этого года. Функционирование производственных мощностей, в том числе мельницы, лаборатории и фасовочного цеха, требует надежного и качественного электроснабжения. В рамках договора техприсоединения «Россети Тюмень» установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и построили воздушную линию протяженностью несколько десятков метров.

Для отключения участка электрической сети на время ревизии или ремонта оборудования «Россети Тюмень» также установили разъединитель 10 кВ. Источником питания для тюменской фабрики стала подстанция 220 кВ «Голышманово».

Подключение предприятия к электрическим сетям позволило обеспечить своевременную реализацию крупного инвестиционного проекта, в рамках которого появилось 25 новых рабочих мест. Отметим, что свою продукцию фабрика реализует хлебопекарням и организациям по изготовлению хлебобулочных и макаронных изделий ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской, Свердловской, Курганской, Пермской областей и Республики Башкортостан.