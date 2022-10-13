Суд обязал тюменца помогать матери, у которой не хватает пенсии на покупку еды. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд взыскал алименты с мужчины в пользу его 72-летней матери. Он ее единственный ребенок, но никак не помогает, живет со своей семьей в другом городе.

– Истица живет одна, пенсии для приобретения продуктов и лекарств женщине не хватает, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд частично удовлетворил исковые требования. Он взыскал с мужчины половину величины прожиточного минимума для пенсионеров, установленного по Тюменской области, ежемесячно, с последующей индексацией.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени пенсионерка отказывалась признавать своего сына. Всё ради того, чтобы он не платил алименты ее внукам. По информации судебных приставов-исполнителей, в областном центре часто встречаются те, кто укрывает своих родственников-должников, будто речь идет совсем не о родных детях.