В Тюмени депздрав через суд обязали обеспечить инвалида лекарствами. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени суд обязал департамент здравоохранения региона и областную больницу № 19 обеспечить инвалида лекарствами. К тому же мужчине должны выплатить по пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

– Гражданин является инвалидом 3-й группы, он страдает инсулинозависимым сахарным диабетом со множественными осложнениями. После прохождения стационарного лечения ему отказали в получении рецепта, чтобы он бесплатно получал необходимые медицинские изделия, – объяснили ситуацию в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени кондуктор не пустила инвалида-колясочника в автобус, следовавший маршрутом № 15. Об этом рассказала местная жительница в социальных сетях, пояснив, что отказ был мотивирован тем, что в общественном транспорте не оказалось специально оборудованной площадки.