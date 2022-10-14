На улице Рабочей в Тюмени 14 октября 2022 года вырубят светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 14 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 8.00 отключение произойдет на пересечении улиц Рабочей и Колхозной, Рабочей и Чаплина.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.