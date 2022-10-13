Скандальный долгострой на улице Герцена в Тюмени перестали сносить. Фото: Тюмень - наш дом

Скандальный долгострой на улице Герцена, 50 в Тюмени перестали сносить. В администрации пояснили, в чем причина.

– У подрядчика закончился договор на аренду башенного крана. В настоящее время он ищет нового контрагента для аренды. Потом разбор дома продолжится, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, сегодня почти нетронутой осталась секция, выходящая на ул. Камышинскую. Там безопасные работы будут возможны только после перекрытия автодороги.

– Сначала нужно решить вопрос с краном. Без него нельзя спустить вниз с высоких этажей материал, так его проще сохранить в целости. Это важно, потому что подрядчик сносит строение бесплатно, продавая строительные материалы, – отметили в ведомстве.