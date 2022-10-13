Прокуратура примет жалобы тюменцев на невыплату зарплаты. Фото: архив "КП"

Прокуратура Калининского АО административного округа сегодня, 13 октября, до 18.00 принимает жалобы тюменцев на невыплату зарплаты и нарушения требований охраны труда. В ведомстве запустили горячую линию.

– Сообщить о нарушениях в сфере оплаты и охраны труда можно будет по телефону 58-22-35, – сообщили сотрудники, добавив, что всю поступившую информацию они проверят и при наличии оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что среднемесячная номинальная зарплата в Тюменской области в январе – июле 2022 года составила 59 тысяч 240 рублей, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Такие данные приводит Росстат, оценив уровень зарплат в регионах России и динамику за год.