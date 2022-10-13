В Тюмени 13 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 320 человек, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 октября 2022 года увеличилось на 320, 1 умер. Всего с начала пандемии ковид подхватили 244 500 человек.

По состоянию на 13 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 825 и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ. Выздоровели за сутки 30 793 человека, это на 1,3% больше в сравнении с 12 октября 2022 года. Выявлено 15 477 новых случаев. Умер за сутки 101 человек.