В Тюмени составили топ должников, не уплачивающих штрафы за нарушения ПДД

В Тюмени составили топ должников, не оплачивающих штрафы за нарушения ПДД. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени составили топ должников, не платящих штрафы. Специалисты «точечно» работают по каждому автомобилисту.

– 10-й номер из списка задержан. Это «БМВ» с архивными номерами, водитель которого постоянно нарушает правила дорожного движения и не уплачивает штрафы, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

За один лишь месяц 35-летний тюменец на «немце» 24 раза превысил скорость на дорогах областного центра. Общая сумма штрафов составила 12 тысяч рублей. Собственнику выдали все постановления о его нарушениях.

Его оштрафовали за управление не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем. Архивные госномера изъяты. Мужчина заявил, что скоро всё оплатит и поставит транспортное средство на учет.