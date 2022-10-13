«Самое милое за неделю». В Тюмени девочке нашли закатившуюся под сиденье в автобусе игрушку, она сильно плакала

В Тюмени ищут девочку, которая сильно плакала из-за закатившейся под сиденье в автобусе игрушки. Фото: Архив "КП"

«Самое милое за неделю», – так прокомментировали ситуацию, произошедшую накануне в одном из автобусов в Тюмени. Там маленькая девочка потеряла игрушку, по поводу чего неимоверно расстроилась, но позже, когда она уже вышла с мамой на нужной остановке, игрушку нашли.

Видимо, сообщение в социальных сетях попросил опубликовать кондуктор или водитель общественного транспорта, в котором произошла эта история: «В автобусе № 30 очень сильно плакала девочка Аня, у которой закатилась игрушка под сиденье. Вышли они с мамой на остановке «Буратино». Мы нашли вашу игрушку, обратитесь в диспетчерскую по номеру 27-28-75». Позже выяснилось, что в автобусе было очень много народа, потому сразу найти потеряшку не удалось. Это сделалось возможным только во время перерыва на обед.

«Спасибо добрым людям. Мне тоже часто люди помогают в автобусах (и не только в них), когда я что-то роняю на пол, потому что мне из инвалидного кресла не поднять»; «Ну может же быть что-то доброе в этой жизни!»; «Когда заберут, радости будет втройне. Вера в добро и чудеса укрепится, а это важно даже взрослым, не то что детям. Творите добро, и его частичка будет греть и Вашу душу», – пишут горожане.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в аэропорту Тюмени помогли девочке, которой стало плохо в самолете, выполняющем рейс № 2943 по маршруту Симферополь – Тюмень. Информация о необходимости оказания медицинской помощи поступила от командира воздушного судна около шести часов утра.

По прибытии борта А-320 авиакомпании «Аэрофлот» в 06.30 в аэропорту Рощино девочке оказали первую медицинскую помощь, после этого ее доставили в больницу.