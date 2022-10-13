В Тюменской области ввели карантин из-за личинок в мясе медведя. Фото - ohota.admtyumen.ru.

На территории двух охотничьих хозяйств в Тюменской области ввели карантин из-за личинок трихинелл в мясе медведя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госохотдепартамента.

– Жизнеспособные личинки нашли в мясе медведя, добытого в охотхозяйстве ООО «Тавинское» в Викуловском районе. Такие же результаты выявились после обследования животного с территории ООО «Запсибмонтаж комплект» в Ярковском районе, – отметили в ведомстве.

Сотрудники департамента подчеркивают, что трихинеллезом могут заразиться все плотоядные. Более всего болезни подвержены барсуки, медведи, кабаны и енотовидные собаки.

– При добыче плотоядных охотникам надо направлять пробы на трихинеллез в подведомственные учреждения регионального управления ветеринарии. Кушать неисследованное мясо не рекомендуется, – заявили в ведомстве.