В Тюмени на Хеллоуин откроют стелу «Город трудовой доблести»

В Тюмени на Хэллоуин откроют стелу «Город трудовой доблести». Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

В Тюмени 31 октября откроют стелу «Город трудовой доблести», посвященную трудовому подвигу жителей региона в годы Великой Отечественной войны. По словам мэра города Руслана Кухарука, в этот день в 1941 году были объединены местная судоверфь и эвакуированные предприятия.

Руководитель управы Центрального административного округа Артем Павлюченко сообщил, что работы по установке стелы уже подходят к концу. Готовность объекта составляет 95%.

– Минувшим летом в ходе встреч с ветеранами, членами общественных организаций, активными жителями от тюменцев поступило предложение заложить при установке стелы «капсулу времени» с письмом к потомкам, которую они откроют в год столетия Великой Победы, – напомнил Кухарук.

Отметим, что текст помогали писать ветераны, историки, краеведы, журналисты, школьные объединения и представители общественности.