Бизнесменам из Тюмени запретили повышать цены на армейскую продукцию. Фото: Архив "КП"

Бизнесменам из Тюменской области запретили безо всяких оснований завышать цены на армейскую продукцию. Жители региона пока на подобное не жаловались, но в других субъектах России такая проблема существует.

Контролировать деятельность предпринимателей в этом вопросе будет антимонопольная служба. Сотрудники ведомства уже нашли тех, кто продает такие товары, и направили им письмa с предупреждениями.

– Учaстникaм рынкa нaпомнили об обязaтельности неукоснительного соблюдения требовaний aнтимонопольного зaконодaтельствa при осуществлении торговой деятельности, – заявили в Управлении ФAС по Тюменской области.

Теперь бизнесмены знают, что завышать цены на амуницию, экипировку и другие товары армейского назначения нельзя. Они нарушат антимонопольное законодательство, если не докажут, что стоимость была завышена обоснованно.