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Общество13 октября 2022 5:32

Бизнесменам из Тюмени запретили повышать цены на армейскую продукцию

Сами жители региона пока на подобное не жаловались
Станислав Дейнеко
Бизнесменам из Тюмени запретили повышать цены на армейскую продукцию.

Бизнесменам из Тюмени запретили повышать цены на армейскую продукцию.

Фото: Архив "КП"

Бизнесменам из Тюменской области запретили безо всяких оснований завышать цены на армейскую продукцию. Жители региона пока на подобное не жаловались, но в других субъектах России такая проблема существует.

Контролировать деятельность предпринимателей в этом вопросе будет антимонопольная служба. Сотрудники ведомства уже нашли тех, кто продает такие товары, и направили им письмa с предупреждениями.

– Учaстникaм рынкa нaпомнили об обязaтельности неукоснительного соблюдения требовaний aнтимонопольного зaконодaтельствa при осуществлении торговой деятельности, – заявили в Управлении ФAС по Тюменской области.

Теперь бизнесмены знают, что завышать цены на амуницию, экипировку и другие товары армейского назначения нельзя. Они нарушат антимонопольное законодательство, если не докажут, что стоимость была завышена обоснованно.