В Тюмени отец двоих детей оказался членом террористического сообщества. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени арестовали 30-летнего Рашата Атавова. Отца двоих детей обвиняют в участии в террористическом сообществе. По данным суда, он создавал условия для подготовки к осуществлению террористической деятельности, пропагандировал и поддерживал терроризм.

– Встречи участники сообщества проводили ночью в квартирах, чтобы их не застукали полицейские. Там они все молились, слушали лекции, читали специальные книги, собирали деньги на нужды сообщества и обсуждали вербовку новых лиц, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Вину в предъявленном обвинении гражданин признает полностью. По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 7 декабря 2022 года.