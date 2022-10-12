Вытрезвители будут ждать пьяных тюменцев круглые сутки. Фото: Архив "КП"

В Тюменской области власти решили воссоздать вытрезвители. Пьяных жителей региона там будут ждать круглые сутки.

Как стало известно из документа, опубликованного на официальном правовом портале области, вытрезвители будут находиться на базе социальных учреждений. Там будут рады людям старше 18 лет – пьяным, под наркотиками или в иных опьянениях.

Тут же проведут тесты, которые покажут сам факт и степень опьянения. Стоит отметить, что пребывание в стационаре возможно, только если гражданин сам согласен на это. Если же разрешения нет, то его могут оформить во время нахождения человека в вытрезвителе.