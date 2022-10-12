Арестован тюменец, пристававший к ребенку в лесу. Фото: Ольга Крыльцова

В Бердюжском районе заключили под стражу 35-летнего мужчину, который приставал к ребенку. Сельчанину вменяют п. «б» ч. 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

– Вечером 8 октября обвиняемый в лесу, находящемуся между населенными пунктами Бердюжского района, в салоне машины совершил в отношении несовершеннолетнего насильственные действия сексуального характера, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, добавив, что мужчина пробудет в СИЗО до 9 декабря.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в селе Омутинское Тюменской области задержали заслуженного учителя России Левченко Алексея Ивановича, который преподает географию в местной второй школе. Причина – растление малолетних, рассказывает родительница одного из учеников. По словам Надежды (имя женщины изменено. – Прим. ред.), при мужчине была найдена флешка с порнороликами с участием детей.