В УрФО заменили тысячи км ветхих сетей перед отопительным сезоном. Фото - uralfo.gov.ru.

В УрФО заменили 2 500 км ветхих сетей перед отопительным сезоном. Это около полутора тысяч км электросетей, 464 км водопроводных, 313 километров тепловых и 153 км канализационных сетей.

– Отопительный сезон этого года начался на одну-две недели раньше обычного. Это связано с погодой. Для Ямала и Югры период подготовки практически в два раза меньше, чем в остальных субъектах округа, – рассказал полномочный представитель Президента Владимир Якушев.

Известно, что на сегодняшний день в пяти регионах тепло в жилых домах и на объектах социальной сферы запущено в полном объёме. В Курганской области эта работа находится на завершающем этапе.

Запасы угля и другого твёрдого топлива сформированы в объёмах, превышающих плановые, практически в полном объёме заготовлено жидкое топливо. На эти цели в целом по УрФО из бюджетов всех уровней и средств предприятий коммунального комплекса направлено 27 млрд рублей.