Тюменцы сдали кровь для солдат. Фото - Молодая Гвардия Единой России.

Активисты тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии», прибывшие в Краснодон, сдали кровь для солдат. Сделали они это в Суходольске – в медицинских учреждениях не хватает крови и плазмы.

– Волонтеры работают в Краснодоне второй день. Команда сделала традицией сдачу крови волонтерскими отрядами, которые приезжают сюда помогать, – сообщил руководитель волонтерской группы Владимир Соколов.

Отметим, что накануне, 11 октября, активисты «Молодой Гвардии» по всей стране проводили акции по сдаче крови и ее компонентов, чтобы пополнить банк крови для российских военнослужащих.

СПРАВКА «КП»

Плазма используется для изготовления противошокового препарата альбумина, а также для восполнения потери белка при ранениях, остановки кровотечения и лечения острой кровопотери. Форменные элементы крови нужны для переливания.