В Тобольске мужчина изрешетил друга ножом и связал его проводом от лампы. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи из Тобольска завершают расследование уголовного дела, которое ранее было возбуждено в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве товарища.

Трагедия произошла 8 августа 2022 года в квартире дома в 7-м микрорайоне. В этот день тоболяк выпивал алкоголь со своим 49-летним знакомым. Внезапно они поругались. Обвиняемый 12 раз всадил нож в тело друга и связал его проводом от настольной лампы. Потерпевший скончался на месте от ран, а злодей скрылся.

– Тело со следами насильственной смерти было обнаружено только через пять дней. Жильцы дома вызвали полицейских, пожаловавшись им на неприятный запах из соседской квартиры, – рассказали в Следственном управлении СК по Тюменской области.

Злоумышленника нашли оперативно и отправили в СИЗО. Во время допроса он обо всем рассказал. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств, чтобы отправить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.