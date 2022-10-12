Председатель тюменской облдумы навестил в больнице Героя России Рустама Сайфуллина. Фото - duma72.ru.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов навестил Героя России Рустама Сайфуллина. В настоящее время мужчина проходит лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского.

– Мы хорошо пообщались с Рустамом. Передал ему слова поддержки от депутатов областной думы и всех неравнодушных тюменцев, пожелал здоровья и скорейшего возвращения к активной жизни, – отметил Сайфитдинов.

Он также сообщил, что у Рустама – боевой дух, он следит за всеми событиями общественно-политической жизни России и, конечно, за вестями с передовой. А еще благородный тюменец поддерживает раненых бойцов, которые тоже находятся в госпитале.

Стоит отметить, что спикер регионального парламента давно поддерживает Рустама, постоянно навещает его и помогает семье. К слову, жена Рустама Наталья и дети уже перебрались в областную столицу. Сейчас они ходят в школу и на дополнительные секции и кружки. Родителям Рустама, которые живут в Вагайском районе, помогли приобрести сельхозтехнику.

Напомним, Рустам Сайфуллин, будучи командиром инженерно-саперного полка, в ходе спецоперации под непрерывным огнем противника руководил восстановлением переправы. Несмотря на тяжелейшее ранение, он восстановил объект и сберег своих бойцов. Звезду Героя России Рустам Сайфуллин получил из рук Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что подполковнику Рустаму Сайфуллину Шойгу предложил должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища ТВВИКУ.

СПРАВКА «КП»

Будущий офицер родился в селе Вагай Тюменской области. Закончив школу с золотой медалью, в 2000 году поступил в Тюменское высшее военно-инженерное училище (ТВВИКУ), которое тоже закончил с золотой медалью.

В Чечне Сайфуллин участвовал в контртеррористической операции. Там же познакомился с будущей супругой, которая служила бухгалтером в воинской части. Сегодня у них две дочери и сын. Семилетний Тамерлан твердо решил идти по стопам отца.